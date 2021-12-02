«Плесень и аллергены»: эксперт рассказал о вреде новогодней елки

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В самом главном дереве Нового года может содержаться плесень, а также различные аллергены. Именно из-за такого «букета» у человека могут развиться головные боли. Об этом заявил ученый Макс Вайсберг.

— Рождественская ель содержит в себе 53 вида опасной плесени. Люди, страдающие от аллергии, наиболее чувствительно реагируют на запахи растений, травы и плесени, — считает специалист.

Плесень была обнаружена, когда ученые проанализировали вырезки с 28 елок, передает издание The Sun.

Кашель или насморк, чихание или недомогание в ушах — также могут стать признаками воздействия дерева на организм человека, считает ученый.

Однако для тех, кто не может представить своего праздника без пушистой красавицы, «Вечерняя Москва» подготовила советы по правильному выбору ели. Немалую роль играет форма елки: дерево должно быть ровным, стройным, с хорошей макушкой и ровными рядами веток. Также нужно учитывать высоту елки, чтобы она могла без проблем поместиться в квартиру.

Музей Москвы с 1 декабря открыл фестиваль новогодних программ «Елочный базар». Юные гости музея и их родители смогут посетить четыре музейных елки, шесть праздничных спектаклей и одну выставку.