России предсказали изоляцию и крах экономики в случае агрессии на Украине

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Международная изоляция и крах экономики могут ожидать Россию, если она с военной агрессией вторгнется на территорию Украины. Данное мнение высказал бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер.

Он считает, что столкновение Москвы и Киева может нести международный характер.

— Более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину сделает Владимира Путина международным изгоем, что спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики, — высказался Александер в статье для газеты Globe and Mail.

Дипломат также сообщил, что страны Центральной Европы в «этой драке» будут поддерживать Украину.

Кроме этого он подчеркнул, что Канада, в свою очередь, обязана посодействовать вхождению Украины в НАТО, усилить боеспособность страны, снизить энергетическую зависимость ЕС от России, а также ввести превентивные санкции против Москвы.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны.

1 декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон способен ввести против России небывалые санкции из-за ситуации на Украине. США и НАТО всегда рядом с Киевом и поддерживают его стремление к миру и независимости, подчеркнула она. Переговоры по Донбассу зашли в тупик, выйти из которого могут помочь США, заключила дипломат.