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Зеленского обвинили в проведении выгодной для России политики

Полина Долганова

В мире
Зеленского обвинили в проведении выгодной для России политики
Фото: president.gov.ua

Украинский журналист Виталий Портников в четверг, 2 декабря, заявил, что политика президента страны Владимира Зеленского выгодна для российского Кремля.

— Зачем Зеленский это делает, я даже обсуждать не хочу. Глава государства патологически не обучаем, даже когда он перестанет быть президентом Украины, он так и не поймет, чем должен был заниматься на этой должности, — написал публицист в своей статье для Espreso.

Журналист убежден, что в переговорах президента России и Украины нет необходимости, потому как Владимир Путин не планирует ничего обсуждать со своим украинским коллегой. По мнению Портникова, единственным желанным собеседником для Путина по вопросам Донбасса и Крыма является президент США Джо Байден.

Журналист подытожил, что Зеленский в настоящее время ведет себя как «орудие в умелых руках Путина».

14 ноября депутат Верховной рады, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о ситуации с энергетикой в стране говорят о его неадекватном восприятии всего происходящего.

До этого Зеленский записал видеообращение к олигархам, в котором призвал их не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов.

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