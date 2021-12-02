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В Подмосковье продолжат развивать сеть центров для помощи пациентам с рассеянным склерозом

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье продолжат развивать сеть центров для помощи пациентам с рассеянным склерозом
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Московской области продолжат развивать сеть медицинских центров для людей, у которых диагностирован рассеянный склероз.

По данным Минздрава Подмосковья, в регионе проживают 5,5 тысячи пациентов с подобным заболеванием. Оно диагностируется преимущественно в трудоспособном возрасте — 20–40 лет. Заболевание является неизлечимым, но можно остановить его прогрессирование. С этой целью в области и создают специализированные медицинские центры.

На данный момент уже созданы и функционируют пять: в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского (головной центр), Одинцовской, Подольской и Ногинской больницах и Московской областной больнице им. проф. В. Н. Розанова в Пушкине.

В Минздраве региона отметили, что для пациента с рассеянным склерозом важны диагностика и контроль эффективности и безопасности препаратов. Специализированные медцентры оснащены МРТ и другим современным медоборудованием, которое позволяет провести качественную диагностику и при необходимости изменить терапию.

— Длительная модифицирующая терапия становится все более многогранной и включает в себя широкий спектр высокоэффективных лекарств с разными механизмами действия, — сообщили «Вестям Подмосковья» в региональном Минздраве.

До этого врач назвала болезни, на которые указывает частая зевота.

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