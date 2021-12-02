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В США призвали РФ «снизить температуру в регионе» на границах с Украиной

Полина Долганова

В мире
В США призвали РФ «снизить температуру в регионе» на границах с Украиной
Фото: Минобороны РФ

США призывают российскую сторону «снизить температуру в регионе» в связи с ситуацией на границе Украины. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

По его словам, в настоящее время РФ имеет большую численность военных сил на границе с Украиной. Штаты, по словам Остина, выражают обеспокоенность этой ситуацией.

— Мы продолжаем использовать лучшие методы для урегулирования любой возникающей ситуации. И опять же, что бы мы ни делали, это будет сделано как часть международного сообщества, — отметил министр на совместной пресс-конференции с его южнокорейским коллегой Со Уком в Сеуле.

Примечательно, что во время своей речи глава Минобороны назвал Россию Советским Союзом и заявил, что надеется на отсутствие вторжения СССР на Украину.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине и лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного Министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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