Онищенко рассказал, что может защитить россиян от «омикрон»-штамма COVID-19

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Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал способ защититься от нового штамма COVID-19, который получил название «омикрон».

Новый штамм, по сообщениям специалистов, является крайне заразным и быстро распространяется. Поэтому необходимо помнить о своевременной вакцинации и ревакцинации.

Он напомнил, что рекомендуемое время для ревакцинации — полгода после перенесенного заболевания или первой дозы вакцины.

Ученый также отметил, что на фоне появления нового штамма, к которому, по данным южноафриканских ученых, достаточно восприимчивы дети, возможно, пора ставить вопрос о начале кампании по вакцинации юных россиян.

— Напомню, в Китае и США уже прививают совсем маленьких детей. У нас вакцина для подростков «Спутник М» уже есть, она скоро поступит в гражданский оборот, — отметил Онищенко в комментарии ФАН.

Врач общей практики Денис Прокофьев в свою очередь добавил, что основная опасность данного штамма состоит в том, что очередные мутации затронули рецепторы, которые обеспечивают прикрепление инфекции. По его мнению, вирус скоро будет обнаружен во многих странах мира, передает «Царьград».

1 декабря первого инфицированного штаммом «омикрон» выявили в ОАЭ. Новый штамм обнаружен в более чем двадцати странах.