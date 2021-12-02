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Инфекционист назвал категории россиян, которые больше всех уязвимы к коронавирусу

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист назвал категории россиян, которые больше всех уязвимы к коронавирусу
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Инфекционист Николай Малышев рассказал, кто из россиян находится в особой зоне риска заражения коронавирусной инфекцией из-за пониженного иммунитета.

— Люди с онкологическими или гематологическими заболеваниями находятся в первых рядах тех, у кого снижен иммунитет. Это же относится к инфекционным заболеваниям, например, тому же ВИЧ, — отметил он в комментарии Nation News.

Таким людям необходимо постоянно держать связь с лечащим врачом, обсудить с ним возможность вакцинации.

Специалист добавил, что в организме с ослабленным иммунитетом вирус мутирует быстрее.

Также необходимо укреплять иммунитет. Для этого подойдут классические способы: закаливание, правильное питание, частое мытье рук, особенно перед употреблением пищи. ВОЗ настоятельно порекомендовала сделать прививки всем, кто не имеет противопоказаний, особенно гражданам старше 60 лет.

Ранее в ВОЗ назвали основных распространителей коронавирусной инфекции. Главным источником распространения коронавирусной инфекции являются люди, которые отказались от вакцинации.

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