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Постпред РФ заявил о необходимости работать с властями в Кабуле для борьбы с террористами

Полина Долганова

В мире
Постпред РФ заявил о необходимости работать с властями в Кабуле для борьбы с террористами
Фото: Unsplash

Россия считает, что необходимо работать с талибами* для борьбы с терроризмом в Афганистане. Такое мнение в четверг, 2 декабря, выразил посол по особым поручениям, постоянный представитель РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян.

По его словам, террор в Афганистане может наращиваться, если социально-экономическая и гуманитарная сферы продолжат деградировать.

— Что касается взаимодействия с новыми властями Афганистана, в том числе по вопросам антитеррора, то мы, с российской стороны, исходим из того, что новая власть в Кабуле — это объективная реальность, и работать с ней прежде всего в интересах становления Афганистана в качестве мирного, независимого и подлинно многонационального государства, свободного от терроризма и наркотиков и живущего в мире и согласии с соседями нужно, — цитирует постпреда РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике. 7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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