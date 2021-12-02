Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы рассмотрел 250 заявок за 2021 год

Виктория Сикерина

Город
Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы рассмотрел 250 заявок за 2021 год
Фото: Pexels

Около 250 обращений подали москвичи в Единый контактный центр Строительного комплекса Москвы за прошедшие месяцы 2021 года. Заявки рассмотрело Управление дорожно-мостового строительства (УДМС) столичного Департамента строительства. Об этом рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов в четверг, 2 декабря.

Он отметил, что указанная новация улучшила работу Управления и предоставила жителям города определенные преимущества.

— В настоящее время жителями и организациями Москвы активно используется Единый контактный центр Стройкомплекса города Москвы (ЕКЦ) для получения информации о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и ответов на интересующие их вопросы, — заявил глава Департамента.

Рафик Загрутдинов добавил, что неформальные формы коммуникации позволяют отойти от бюрократических процессов, а также сокращают время оказания услуг до четырех дней.

При этом сотрудники УДМС могут заменить орган власти, к которому по ошибке было направлено обращение, что также положительно сказывается на качестве предоставления гражданам услуг.

Глава ведомства уточнил, что время ответа благодаря работе Единого контактного центра сократилось с 30 до четырех дней.

27 ноября руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин сообщил, что с начала текущего года на горячую линию столичного Стройкомплекса поступило почти 20 тысяч обращений от граждан. В основном их вопросы касались реализации программы реновации. Половина запросов — по работе Московского фонда реновации жилой застройки.

Читайте также:
Рафик Загрутдинов контакт-центр Строительство
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Все мнения
О проекте