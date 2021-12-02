Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы рассмотрел 250 заявок за 2021 год

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Около 250 обращений подали москвичи в Единый контактный центр Строительного комплекса Москвы за прошедшие месяцы 2021 года. Заявки рассмотрело Управление дорожно-мостового строительства (УДМС) столичного Департамента строительства. Об этом рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов в четверг, 2 декабря.

Он отметил, что указанная новация улучшила работу Управления и предоставила жителям города определенные преимущества.

— В настоящее время жителями и организациями Москвы активно используется Единый контактный центр Стройкомплекса города Москвы (ЕКЦ) для получения информации о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и ответов на интересующие их вопросы, — заявил глава Департамента.

Рафик Загрутдинов добавил, что неформальные формы коммуникации позволяют отойти от бюрократических процессов, а также сокращают время оказания услуг до четырех дней.

При этом сотрудники УДМС могут заменить орган власти, к которому по ошибке было направлено обращение, что также положительно сказывается на качестве предоставления гражданам услуг.

Глава ведомства уточнил, что время ответа благодаря работе Единого контактного центра сократилось с 30 до четырех дней.

27 ноября руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин сообщил, что с начала текущего года на горячую линию столичного Стройкомплекса поступило почти 20 тысяч обращений от граждан. В основном их вопросы касались реализации программы реновации. Половина запросов — по работе Московского фонда реновации жилой застройки.