Остекление спорткомплекса на территории ТПУ «Некрасовка» завершилось на 20 процентов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Специалисты на 20 процентов завершили наружное остекление здания спортивного комплекса на территории транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 2 декабря.

Он отметил, что строители уже полностью остеклили зону бассейна. Это позволило им перейти к декорированию фасадов алюминиевыми панелями.

— На 20 процентов выполнено остекление наружного контура будущего спорткомплекса на территории ТПУ «Некрасовка»... Кроме того, начался монтаж системы водоподготовки бассейна, — заявил глава ведомства.

Рафик Загрутдинов добавил, что строящийся спортивный объект будет единственным в районе. На его территории предусмотрены спортивный зал, открытая площадка для экстремальных активностей и скалолазания.

— Ранее мэр Москвы Сергей Собянин упоминал, что за последние десять лет в Москве построили свыше 140 крупных объектов спорта. По словам Мэра, это футбольные поля, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, стадионы и дворцы спорта. Разумеется, на всех новых объектах создается доступная среда, чтобы ими могли пользоваться и маломобильные жители, — уточнил он.

30 ноября Рафик Загрутдинов рассказал, что 13 спортивных объектов введут в эксплуатацию в Москве в 2022 году.