Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Остекление спорткомплекса на территории ТПУ «Некрасовка» завершилось на 20 процентов

Виктория Сикерина

Город
Остекление спорткомплекса на территории ТПУ «Некрасовка» завершилось на 20 процентов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Специалисты на 20 процентов завершили наружное остекление здания спортивного комплекса на территории транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 2 декабря.

Он отметил, что строители уже полностью остеклили зону бассейна. Это позволило им перейти к декорированию фасадов алюминиевыми панелями.

— На 20 процентов выполнено остекление наружного контура будущего спорткомплекса на территории ТПУ «Некрасовка»... Кроме того, начался монтаж системы водоподготовки бассейна, — заявил глава ведомства.

Рафик Загрутдинов добавил, что строящийся спортивный объект будет единственным в районе. На его территории предусмотрены спортивный зал, открытая площадка для экстремальных активностей и скалолазания.

— Ранее мэр Москвы Сергей Собянин упоминал, что за последние десять лет в Москве построили свыше 140 крупных объектов спорта. По словам Мэра, это футбольные поля, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, стадионы и дворцы спорта. Разумеется, на всех новых объектах создается доступная среда, чтобы ими могли пользоваться и маломобильные жители, — уточнил он.

30 ноября Рафик Загрутдинов рассказал, что 13 спортивных объектов введут в эксплуатацию в Москве в 2022 году.

Читайте также:
Рафик Загрутдинов Строительство Спорт
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Все мнения
О проекте