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«Недостижимая идея»: нужна ли единая валюта России и Белоруссии

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Недостижимая идея»: нужна ли единая валюта России и Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

2 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил перспективы создания с Россией единой валюты. Он заявил, что Москва и Минск пока не достигли необходимого для этого уровня интеграции. «Вечерняя Москва» попросила экономиста Андрея Колганова рассказать, нужна ли двум государствам единая валюта.

По словам эксперта, идея создания единой валюты хороша, но пока недостижима. В ближайшем будущем она точно не станет реальностью, заверил он.

— Идея пока недостижимая. У России и Белоруссии разные темпы инфляции, разные подходы к созданию бюджетов, разная динамика формирования валютных курсов, разные нормы и правила, действующие в этой области. О сближении, которое позволит создать единое валютное пространство, пока говорить рано, — прокомментировал Колганов.

Для создания единой валюты нужно привести в соответствие макроэкономическую ситуацию в обеих странах, уравнять финансовые системы государств, пояснил собеседник «ВМ». Кроме того, и Россия, и Белоруссия находятся под экономическими санкциями — эту особенность тоже надо брать в расчет, напомнил специалист.

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