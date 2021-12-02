Пассажиры московских автобусов оплатили почти четыре миллиона поездок бесконтактно

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С начала 2021 года пассажиры автобусов коммерческих перевозчиков более четырех миллионов поездок оплатили бесконтактно банковскими картами и устройствами с системой Pay. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

По сообщению ведомства, москвичи могут оплатить поездку в каждом автобусе коммерческих перевозчиков не только городскими билетами и льготными проездными, но и смартфоном, часами или банковской картой.

Уточняется, что на всех 197 маршрутах частных компаний оплата картой стала возможной благодаря обновлению государственных контрактов весной 2021 года. Тогда было закуплено почти 900 автобусов, оснащенных валидаторами с функцией онлайн-оплаты.

Со временем число пассажиров, предпочитающих бесконтактный способ оплаты, все растет: если в июне это было 410 тысяч поездок, то в ноябре — 705 тысяч.

— Мы стремимся сделать поездки еще более удобными и доступными для пассажиров, поэтому предъявляем высокие требования к коммерческим компаниям. По условиям новых государственных контрактов возможность бесконтактной оплаты банковскими картами реализована на всех маршрутах, во всем коммерческом транспорте Москвы, — цитирует руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова агентство городских новостей «Москва».

До этого, 30 ноября, стало известно, что за прошедшие три года московские электробусы перевезли более 140 миллионов горожан. С 2021 года по решению мэра столицы Сергея Собянина закупается только экологичный транспорт. До конца года в городе будет уже тысяча электрических автобусов, а сейчас в Москве курсирует более 850 электробусов.