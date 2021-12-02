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Иммунолог Болибок оценил заразность нового штамма «омикрон»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог Болибок оценил заразность нового штамма «омикрон»
Фото: Unsplash

Один заболевший новым штаммом «омикрон» может заразить от тридцати до сорока человек. Об этом в эфире телеканала «МИР 24» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, 32 мутации в спайк-протеине сделали вирус наиболее заразным.

— Его контагиозность просто колоссальная. От соблюдения мер защиты будет зависеть скорость его распространения, — отметил специалист.

Доза заражения у «омикрона» меньше, чем у варианта «дельта», рассказал иммунолог. Он предположил, что по миру новый штамм может распространиться в течение одного–двух месяцев.

В настоящее время важно соблюдать профилактические меры: носить маски, мыть руки, промывать лицо, соблюдать социальную дистанцию, которая должна быть еще больше, чем ранее. Также стоит чаще проветривать помещения.

По мнению иммунолога, стоит перевести часть сотрудников на удаленный режим работы, чтобы ограничить контакты.

Он пояснил, что как только будет понятно, насколько привитые защищены от «омикрона», возможно, никаких дополнительных ограничительных мер не потребуется.

Ранее бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, что может защитить россиян от «омикрон»-штамма COVID-19.

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