Выставка «Уберите чучело лося» откроется в Музее Москвы

Фото: Пресс-служба выставки

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Музей Москвы представляет выставку «Уберите чучело лося. К 100-летию краеведения», рассказывающую об истории становления советских краеведческих музеев.

С классической экспозицией краеведческого музея знакомы многие. Шаблонные рамки с тремя составляющими: лось, тундра, революция — кратко и доходчиво рассказывали любую локальную историю.

Пространство современной выставки превратилось в воображаемый краеведческий музей, сконструированный по советским инструкциям 1930-х годов. Многочисленные тексты и цитаты в экспозиции раскрывают заложенный в экспонаты идеологический и социально-политический подтекст.

Зрители выставки смогут погрузиться в атмосферу классического краеведческого музея. Представленные на выставке части отделов природы, истории и социалистического строительства включают более 200 экспонатов — живопись, графику, археологические находки, предметы мебели и быта, открытки и плакаты из коллекции Музея Москвы, а также 50 чучел из собрания Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева.

Одновременно с выставкой начнет работу Международная конференция «Музей в городе — город в музее», которая также посвящена 100-летию краеведения.

Выставка открыта с 10 декабря по 20 марта 2022 года, сообщает пресс-служба выставки.

В музее «Садовое кольцо» с 3 декабря откроется выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Посетители увидят акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

А Дарвиновский музей покажет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, старинные гравюры и фотографии.