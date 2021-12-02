«Мои документы» назвали самые популярные услуги ЗАГС среди горожан

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Услуги ЗАГС начали передавать офисам государственных услуг в мае 2021 года. В настоящий момент жители столицы могут обратиться по таким вопросам во все центры «Мои документы». Так, за прошедшие месяцы получение повторных свидетельств и справок стало самой популярной услугой. Соответствующих обращений зарегистрировали около 70 тысяч за указанный период.

На втором месте по востребованности оказалась услуга по приему заявления на проставление апостиля на документах, выданных ЗАГС. Более восьми тысяч горожан обратились по данному вопросу в столичные офисы.

— Очень востребована услуга по регистрации брака в неторжественной обстановке (для граждан РФ старше 18 лет) — более шести тысяч пар заключили брак в центрах «Мои документы», — отметили в пресс-службе столичных центров госуслуг.

Уточняется, что наибольшее число таких заявлений зафиксировали в офисах «Мои документы» районов Выхино-Жулебино, Москворечье-Сабурово, Можайский и Кунцево, Хорошево-Мневники и Лефортово.

Капитальный ремонт пяти центров «Мои документы» в Москве начнется 6 декабря. Из-за этого жителям нужно будет обращаться за услугами в другие офисы.

Так, ремонт запланирован в учреждениях районов Москворечье-Сабурово, Печатники, Свиблово, Проспект Вернадского и Южное Медведково. «Вечерняя Москва» рассказала, куда смогут обратиться горожане во время ремонтных работ.