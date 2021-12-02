Комплекс для реабилитации детей после скелетно-мышечных травм протестируют в Москве

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На базе Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии пройдет тестирование комплекса для реабилитации детей после скелетно-мышечных травм. Об этом 2 декабря рассказал генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.

— Мы тестируем инновационную систему, которая позволит повысить эффективность реабилитации детей и подростков со скелетно-мышечными травмами, — комплекс Habilect, — рассказал Шуленин.

Уточняется, что комплекс будут использовать для реабилитации детей в возрасте от семи до 16 лет с последствиями травм верхней и нижней конечности и неосложненного компрессионного перелома позвоночника.

Habilect — это аппаратно-программный комплекс, который состоит из портативного компьютера с камерой и экрана. На экране в режиме реального времени демонстрируются задания для пациента и текущие показатели, необходимые врачу. По словам Шуленина, такие элементы геймификации в тестируемой технологии помогут лучше вовлечь детей в процесс восстановления.

Результаты исследования помогут оценить перспективы внедрения нового комплекса во все медицинские организации столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Днем ранее, 1 декабря, стало известно, что в пилотном режиме в Москве заработал сервис «Новые возможности». Он призван помочь москвичам, нуждающимся в протезах, получить индивидуальное сопровождение в период реабилитации. Сотрудники сервиса проводят консультации при оформлении инвалидности, оказывают помощь в приобретении протеза, а также психологическую поддержку.