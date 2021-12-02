Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Как оградить себя от несчастий 3 декабря

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как оградить себя от несчастий 3 декабря
Фото: Pexels

Православная церковь в этот день чтит память аскета и христианского подвижника VIII-IX ст. — Григория Декаполита и архиепископа Константинопольского Прокла.

С давних времен православные славяне считали, что в этот день начинают бушевать злые духи, пытаясь принести людям несчастья и навредить всеми возможными способами. Считалось, что нечисть не только пакостила сама, но и заставляла людей совершать плохие поступки. По древнему обычаю вечером закрывали дымоход, окна и все щели в доме, чтобы преградить путь попаданию нечистой силы в жилище и защитить себя от всех несчастий.

Часто наши предки обращались за помощью к еще одному способу оградиться от появления в доме злых духов — поставить на всевозможных входах перекрещенные палочки. Также следовало прикрыть палочками все емкости с водой, ведь считалось, что злые духи могут проникнуть даже туда.

Приметы погоды:

Если запел снегирь, а сорока прячется под крышу, то будет вьюга.

Увидеть на верхушке дерева тетерева — к солнечной и теплой погоде.

Если ночью и рано утром 3 декабря идёт снег, но погода безветренная, то ближайшие дни будут ясными.

В печи поленья трещат — к морозу.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как оградить себя от несчастий 3 декабря

Именины отмечают: Григорий, Исаакий, Владимир, Арсений, Александр, Алексей, Анна, Татьяна, Фекла, Василий.

Читайте также:
Народный календарь вера в приметы приметы в быту
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте