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Православная церковь в этот день чтит память аскета и христианского подвижника VIII-IX ст. — Григория Декаполита и архиепископа Константинопольского Прокла.

С давних времен православные славяне считали, что в этот день начинают бушевать злые духи, пытаясь принести людям несчастья и навредить всеми возможными способами. Считалось, что нечисть не только пакостила сама, но и заставляла людей совершать плохие поступки. По древнему обычаю вечером закрывали дымоход, окна и все щели в доме, чтобы преградить путь попаданию нечистой силы в жилище и защитить себя от всех несчастий.

Часто наши предки обращались за помощью к еще одному способу оградиться от появления в доме злых духов — поставить на всевозможных входах перекрещенные палочки. Также следовало прикрыть палочками все емкости с водой, ведь считалось, что злые духи могут проникнуть даже туда.

Приметы погоды:

Если запел снегирь, а сорока прячется под крышу, то будет вьюга.

Увидеть на верхушке дерева тетерева — к солнечной и теплой погоде.

Если ночью и рано утром 3 декабря идёт снег, но погода безветренная, то ближайшие дни будут ясными.

В печи поленья трещат — к морозу.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как оградить себя от несчастий 3 декабря

Именины отмечают: Григорий, Исаакий, Владимир, Арсений, Александр, Алексей, Анна, Татьяна, Фекла, Василий.