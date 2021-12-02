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Рафик Загрутдинов сообщил о завершении благоустройства на улице Цандера

Евгений Белоусов

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Рафик Загрутдинов сообщил о завершении благоустройства на улице Цандера
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Цандера Карта всех событий

Завершено благоустройство территории гимназии на 550 мест на улице Цандера, сообщил 2 декабря руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В рамках благоустройства территории высажены деревья, кустарники и газоны, — рассказал Загрутдинов.

Строительство самого здания гимназии также подходит к концу — оно завершено на 90 процентов.

Школа предназначена для обучения старших классов. В ней предусмотрены специализированные универсальные кабинеты с комплектами ноутбуков и планшетов для учеников и преподавателей, а также кабинеты по естественным наукам, иностранным языкам и информационно-вычислительным технологиям. Кроме того, в гимназии оборудован актовый зал на 356 мест с эстрадой и артистическими помещениям.

Также студенты гимназии смогут посещать мастерскую искусств и группы свободного творчества. В них у них будет возможность заниматься 3D-моделированием и робототехникой.

Днем ранее, 1 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что около 60 процентов объектов социальной инфраструктуры в столице возводят за счет частных источников. Он отметил, что за прошедшие месяцы 2021 года в городе ввели в эксплуатацию 75 таких зданий.

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