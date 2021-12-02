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Торгово-деловой центр в Коммунарке вынесли на общественные обсуждения

Виктория Сикерина

Город
Торгово-деловой центр в Коммунарке вынесли на общественные обсуждения
Фото: Pexels
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк Карта всех событий

Проект размещения общественно-делового центра с торговыми точками в Коммунарке вынесли на общественные обсуждения. Местные жители примут решение по данному вопросу в дистанционном формате. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в четверг, 2 декабря.

Она отметила, что строительство объекта предусмотрена в поселении Сосенское около улицы Липовый парк.

— Сегодня ТиНАО активно развивается, появляются современные парки и прогулочные маршруты. Появление общественно-деловых объектов создает новые точки притяжения жителей, а также дополнительно обеспечивает рабочими местами горожан, — заявила глава учреждения.

Проект предусматривает размещение магазинов и офисно-деловой части в центре общей площадью около 35 тысяч квадратных метров. Также для горожан будет доступна зона wi-fi.

На портале «Активный гражданин» неравнодушные москвичи смогут отдать свой голос за или против проекта до 14 декабря 2021 года, заключила Княжевская.

Накануне стало известно, что 60 градостроительных проектов вынесены на общественные обсуждения в столице.

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