Аналитик рассказал о стоимости аренды коттеджей в Подмосковье

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Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов рассказал, что в Подмосковье интерес к краткосрочной аренде коттеджей растет с середины октября. Связано это с ноябрьскими праздниками. Также рост спроса наблюдается перед Новым годом.

В настоящее время больше всего загородных домов предлагают арендовать в Одинцове, Истре и Красногорске. Среди лидеров по спросу — Одинцово, Мытищи, Истра, Красногорск и Солнечногорск.

Самые высокие цены на аренду загородного дома зафиксированы в Красногорске, Истре, Одинцовском районе.

— Наиболее доступные локации с достаточной выборкой располагаются в городском округе Щелково, Раменском и Ленинском городских округах. Здесь можно арендовать дом в среднем за 100 тысяч рублей в месяц, — рассказал аналитик в комментарии «Подмосковье сегодня».

Самый дорогой коттедж в Московской области находится в городском округе Истра. Его цена составляет 113 миллионов рублей за месяц проживания.

До этого эксперты рассказали, как можно сэкономить на аренде квартир. Сэкономить можно, сняв немеблированную жилплощадь, если у клиента есть собственные вещи.