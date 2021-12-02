В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма

Фото: Администрация президента РФ

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма является его целью и философией, можно расценить как прямую угрозу в адрес России. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в аппарате президента анализируют слова украинского лидера, которые касаются России.

— Взять вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России, — цитирует Пескова РИА Новости.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».