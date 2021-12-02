Врач описал сценарии победы над коронавирусом

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Существует два сценария победы над эпидемией коронавирусной инфекции. В этом убежден врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Согласно первому из них, человечество сможет взять коронавирус под абсолютный контроль, и он займет положение сезонного гриппа. Для этого, по словам медика, требуется максимальный уровень коллективного иммунитета.

— Произойдет ситуация вот какая: с каждым разом при усилении иммунитета активность вируса будет снижаться, и он у нас выльется в сезонный грипп. То есть у нас не будет массового попадания в реанимацию большого количества людей, — рассказал врач.

При этом варианте имеющие антитела люди перестанут замечать заболевание, а другие будут переносить инфекцию легко, как обычный грипп. Те же, кто будет нуждаться в госпитализации, останутся, но им потребуется гораздо меньше времени проводить в больнице.

При втором описанном врачом сценарии человечеству необходимо сплотиться.

— Это будет как с оспой, если инфекция во всем мире исчезнет. Но корона у нас буксует, уже все признали, что мы не можем привить весь мир, и есть страны, которые по причинам экономическим не смогут себе это позволить, — приводит слова Кондрахина Lenta.ru.

По его словам, эти страны «будут резервуарами этого вируса» до тех пор, пока в ситуацию не вмешается мировое сообщество.

— Что было, когда была черная оспа, мы же привили весь мир — и остановилось все, — привел пример Кондрахин.

До этого инфекционист Николай Малышев рассказал, кто из россиян находится в особой зоне риска заражения коронавирусной инфекцией из-за пониженного иммунитета. Врач отнес к ним пациентов с онкологическими или гематологическими заболеваниями.