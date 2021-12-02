Путин проведет совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса 2 декабря

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 декабря, проведет совещание по ситуации в угольной отрасли в Кузбассе. В ходе него будет обсуждаться ЧП на шахте «Листвяжная», а также меры безопасности на аналогичных объектах. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— На два часа запланировано совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, важное совещание. Естественно, речь идет о разборе ситуации с аварией, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил, что в ходе совещания также состоится телемост с шахтой. О ликвидации последствий аварии президенту доложит врио главы МЧС Александр Чуприян.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.