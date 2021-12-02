Песков: Предметный разговор о единой валюте Союзного государства не ведется

Фото: Администрация президента РФ

Конкретных разговоров о единой валюте Союзного государства пока не велось. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вы знаете, что та стадия интеграции, которая достигнута сейчас за счет подписания солидного пакета союзных программ, она не предусматривает введение единой валюты. Поэтому в предметном плане пока конкретных разговоров не велось, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

2 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на данный момент Россия и Белоруссия еще не подошли к созданию единой валюты. Это связано с тем, что между странами еще недостаточно высокий уровень интеграции. Он отметил, что пока рано поднимать этот вопрос.

4 ноября президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре. Кроме того, он регламентирует основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.