Диетолог Минздрава назвал самые вредные продукты на новогоднем столе

Эксперт советует делать во время новогоднего застолья перерывы / кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Слишком большое количество салата оливье может нанести удар печени и желудку. Об этом заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

— Положил две чайные ложки оливье и съел. Все. Но если человек будет его есть столовыми ложками из миски или кастрюли, то, конечно, будет удар и по печени, и по желудку. Фактически это мощное вредное воздействие, — предупредил диетолог.

Он отметил, что следует избегать переедания, несмотря на ароматы и привлекательность новогодних блюд. Тутельян предложил россиянам попробовать все, но по чуть-чуть.

Специалист также порекомендовал остановить свой выбор только на одном виде напитков.

— Пара бокалов шампанского вполне допустимы. Крепкие напитки — примерно где-то не более 100 граммов, а спирта — 50 граммов — это то, что человек может легко перенести, без тяжелых последствий, — приводит слова диетолога «Москва 24».

Он предупредил, что за столом следует минимизировать потребление жирных продуктов даже тем людям, кто не страдает хроническими заболеваниями.

В праздники диетолог рекомендует есть больше зелени, овощей и фруктов.

До этого нутрициолог Мария Розанова рассказала, что зимой стоит употреблять фрукты, которые в этот период растут и вызревают в других теплых странах, а не лежат на длительном хранении.