Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог Минздрава назвал самые вредные продукты на новогоднем столе

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Минздрава назвал самые вредные продукты на новогоднем столе
Эксперт советует делать во время новогоднего застолья перерывы / кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Слишком большое количество салата оливье может нанести удар печени и желудку. Об этом заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

— Положил две чайные ложки оливье и съел. Все. Но если человек будет его есть столовыми ложками из миски или кастрюли, то, конечно, будет удар и по печени, и по желудку. Фактически это мощное вредное воздействие, — предупредил диетолог.

Он отметил, что следует избегать переедания, несмотря на ароматы и привлекательность новогодних блюд. Тутельян предложил россиянам попробовать все, но по чуть-чуть.

Специалист также порекомендовал остановить свой выбор только на одном виде напитков.

— Пара бокалов шампанского вполне допустимы. Крепкие напитки — примерно где-то не более 100 граммов, а спирта — 50 граммов — это то, что человек может легко перенести, без тяжелых последствий, — приводит слова диетолога «Москва 24».

Он предупредил, что за столом следует минимизировать потребление жирных продуктов даже тем людям, кто не страдает хроническими заболеваниями.

В праздники диетолог рекомендует есть больше зелени, овощей и фруктов.

До этого нутрициолог Мария Розанова рассказала, что зимой стоит употреблять фрукты, которые в этот период растут и вызревают в других теплых странах, а не лежат на длительном хранении.

Читайте также:
Продукты Новый год Диеты
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте