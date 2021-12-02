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Участок Родниковой улицы на западе столицы ввели в эксплуатацию после реконструкции

Дарья Чентаева

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Участок Родниковой улицы на западе столицы ввели в эксплуатацию после реконструкции
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Родниковая улица Карта всех событий

На западе Москвы специалисты реконструировали улицу Родниковую. Об этом в четверг, 2 декабря, рассказали в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

— Работы проведены в рамках строительства дороги, соединяющей улицу Авиаторов и улицу Родниковая, в целях транспортного обслуживания станции метро «Саларьево» и ТПУ «Саларьево», — сообщается в материале.

Отмечается, что в соответствии с проектом, рабочие реконструировали 723 метров улицы Родниковая. Специалисты расширили в обе стороны проезжую часть, обновили дорожную разметку, благоустроили тротуары, установили дорожные знаки, пешеходное ограждение и мачты освещения. Для комфорта маломобильных граждан в местах движения пешеходов рабочие оборудовали пониженный бордюрный камень.

Также в четверг, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект реконструкции газопровода среднего давления на проспекте Мира.

Как уточняется в документе, территория разработки проекта планировки расположена в районах Ростокино, Свиблово и Ярославском районе Москвы. Общая площадь проектируемой территории составляет 5,32 гектара.

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