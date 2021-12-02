Дом на 110 квартир по реновации введут в эксплуатацию в декабре в Очакове-Матвеевском

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Большая Очаковская улица, вл35А Карта всех событий

Построенный для переселения по программе реновации в районе Очаково-Матвеевское дом на 110 квартир планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года. Об этом 2 декабря сообщил сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом представляет собой односекционное здание переменной этажности, возводимое по индивидуальному проекту. Так, например, подземная одноуровневая автостоянка размещена под территорией внутреннего дворового пространства, а цоколь и первый этаж здания отделаны керамогранитными панелями, выше применяется система вентилируемых фасадов, облицованных фиброцементными листами.

Первые этажи будут нежилыми, на них смогут расположиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Кроме того, новостройка обустроена системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

— В настоящее время завершаются фасадные работы, монтаж инженерных систем и благоустройство территории, ведутся отделочные работы. На последнем этаже здания устроены две эксплуатируемые террасы, которые могут использоваться как благоустроенные площадки для отдыха жителей, — передает слова Загрутдинова пресс-служба департамента строительства Москвы.

Кроме того, придомовая территория будет озеленена и благоустроена. Ее оборудуют детской площадкой и площадкой отдыха для взрослых.

— В дополнение к подземной одноэтажной парковке обустроены машиноместа на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных людей, — подытожили в пресс-службе.

До этого руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что заселение новостройки началось в Рязанском районе на юго-востоке города.

По его словам, теперь Рязанский район стал пятым по счету в ЮВАО, в котором началось переселение по программе реновации.