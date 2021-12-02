Лавров допустил появление американских ракет средней дальности в ЕС

Фото: МИД РФ

Американские ракеты средней дальности могут появиться в ближайшее время в Европе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 2 декабря.

— Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается... Вот-вот на территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности, — приводит слова Лаврова «Лента.ру».

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что напряженное состояние западных стран после предупреждений со стороны Москвы должно сохраняться как можно дольше. Это позволит избежать конфликтов на западных границах страны, заключил глава государства.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.