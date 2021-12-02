РЖД добавят в расписание более 500 поездов на новогодние праздники

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РЖД планирует назначить более 500 дополнительных поездов в период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 2 декабря.

— Они будут курсировать в период с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по наиболее востребованным маршрутам, связывающим Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие региональные центры. Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года, — говорится в сообщении.

Включение дополнительных вагонов в составы назначенных поездов возможно при повышенном спросе, уточнили в организации. Кроме того, в данный период будет организовано курсирование поездов для перевозок организованных групп детей и туристов.

Желающие посетить родину Деда Мороза смогут доехать на «Мороз-Экспрессе» из Москвы в Великий Устюг. Поезда туда будут также ходить из Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Новосибирска, отмечается на сайте РЖД.

29 ноября сообщалось, что существует пять регионов России, где можно увидеть полярное сияние. Так, оно доступно в Мурманской области.

Охотники с этой целью рекомендуют доехать до горного массива Хибины, поселка Печенеги или села Териберка. При этом сияние вблизи Северодвинска в Архангельской области отличается характерным зеленым оттенком и необычным мерцанием.