Мужчине едва не проломили голову в сауне на юге Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Ключевая улица, 4к2 Карта всех событий

В столичном районе Братеево безработный мужчина получил тяжелые травмы во время конфликта в сауне. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 2 декабря.

По данным ведомства, инцидент произошел в сауне, расположенной на улице Ключевая, дом 4, корпус 2. В ночь на 28 ноября в помещении бани 37-летнего мужчину избил неизвестный и скрылся.

Позже пострадавшего на скорой помощи доставили в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Медики сообщили о произошедшем в полицию.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Преступника ищут.

До этого стало известно, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который в марте этого года до смерти избил своего маленького сына. Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину «нуждающимся в принудительном лечении». В момент преступления он не осознавал характер своего поступка.