Рябков раскрыл главную тему предстоящих переговоров Путина и Байдена

Фото: Пресс-служба Совфеда

Одной из тем предстоящих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом будет обстановка в Европе. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в четверг, 2 декабря.

— Контакт очень нужен, у нас множатся проблемы. Нет движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса, — рассказал дипломат.

Стороны не имеют взаимопонимания о том, как деэскалировать ситуацию в Европе, уточнил он. Москва и Вашингтон ведут нормальную работу лишь, в частности, по кибербезопасности и диалогу по стратегической стабильности, отметил Рябков в эфире Первого канала.

24 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что вероятность переговоров Путина с Байденом существует в обозримом будущем. По его словам, информация об этой встрече появится тогда, когда оба президента примут соответствующие решения.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.