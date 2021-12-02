Пушкинский музей в декабре представит результаты консервации картины Ван Гога

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Россия, Москва, улица Пречистенка, 12/2 Карта всех событий

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина в декабре подведет итоги проекта по изучению и консервации картины Винсента ван Гога «Красные виноградники в Арле. Монмажур», который стартовал летом текущего года. Посетителям продемонстрируют работу после консервации в 2022 году. Об этом 2 декабря рассказал заведующий отделом реставрации и консервации музея Игорь Бородин.

— Главное путешествие (картины после консервации — прим. «ВМ») будет на выставку братьев Морозовых в нашем музее, которая состоится в конце мая — начале июня следующего года, — сообщил Бородин.

По его словам, впервые за 130-летнюю историю картины специалисты изучили ее с использованием современных естественно-научных методов. Реставраторам было важно понять какими красками пользовался художник, передает ТАСС.

— Было подтверждено, что в процессе работы над этой картиной он использовал краски, созданные на основе растительных красителей, которые со временем практически выгорают, — отметил Бородин.

Также 2 декабря сообщалось, что Музей Победы в декабре приглашает посетителей сайта на бесплатный просмотр фильмов. В онлайн-кинотеатре «Поклонка» покажут 19 патриотических художественных и документальных лент об истории Отечества.