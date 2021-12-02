Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пушкинский музей в декабре представит результаты консервации картины Ван Гога

Дарья Чентаева

Общество
Пушкинский музей в декабре представит результаты консервации картины Ван Гога
Фото: public domain
Россия, Москва, улица Пречистенка, 12/2 Карта всех событий

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина в декабре подведет итоги проекта по изучению и консервации картины Винсента ван Гога «Красные виноградники в Арле. Монмажур», который стартовал летом текущего года. Посетителям продемонстрируют работу после консервации в 2022 году. Об этом 2 декабря рассказал заведующий отделом реставрации и консервации музея Игорь Бородин.

— Главное путешествие (картины после консервации — прим. «ВМ») будет на выставку братьев Морозовых в нашем музее, которая состоится в конце мая — начале июня следующего года, — сообщил Бородин.

По его словам, впервые за 130-летнюю историю картины специалисты изучили ее с использованием современных естественно-научных методов. Реставраторам было важно понять какими красками пользовался художник, передает ТАСС.

— Было подтверждено, что в процессе работы над этой картиной он использовал краски, созданные на основе растительных красителей, которые со временем практически выгорают, — отметил Бородин.

Также 2 декабря сообщалось, что Музей Победы в декабре приглашает посетителей сайта на бесплатный просмотр фильмов. В онлайн-кинотеатре «Поклонка» покажут 19 патриотических художественных и документальных лент об истории Отечества.

Читайте также:
Музеи Москва Культура
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте