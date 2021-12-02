Упавшая в обморок москвичка лишилась документов и телефона

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Россия, Москва, Марксистская улица, 1к1 Карта всех событий

Жительница столицы почувствовала себя плохо на улице. На помощь женщине пришел случайный прохожий. Уже дома москвичка решила проверить сумочку и не нашла в ней паспорта, телефона и банковских карт. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 2 декабря.

По данным ведомства, 26-летняя москвичка делала маникюр в салоне, расположенном по адресу улица Марксистская, 1, корпус 1. После окончания процедуры она вышла на улицу, где почувствовала себя плохо, и упала в обморок. На помощь женщине подоспел случайный прохожий. Мужчина помог ей встать и проводил до дома.

Позже женщина обнаружила, что из ее сумки пропали мобильный телефон, паспорт и банковские карты. Пострадавшая написала заявление в полицию. Причиненный ущерб она оценила в 20 тысяч рублей.

Правоохранители проводят проверку по данному факту.

До этого сообщалось, что неизвестный вынес дорогостоящие часы и несколько пар обуви из квартиры москвича, который забыл запереть на ночь дверь. Общую сумму ущерба пострадавший оценил в 510 тысяч рублей.