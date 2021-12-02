На Украине заявили о сорванной Зеленским попытке переворота

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Президент Украины Владимир Зеленский сорвал готовящийся 1 декабря государственный переворот собственным заявлением. Об этом сообщил глава администрации лидера Михаил Подоляк в четверг, 2 декабря.

— Благодаря начатой президентом дискуссии о том, что пытаются втянуть отдельных наших влиятельных граждан, политические настроения в обществе явно начали меняться. Появились очевидные вопросы качества отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой, — рассказал чиновник.

Заявление Зеленского, как уточнил он, привлекло внимание к возможным негативным сценариям для Украины. Кроме того, оно сделало очевидными интересы деятелей, пытавшихся сделать ставку на протесты, приводит слова Подоляка РИА Новости.

26 ноября Зеленский заявил, что ему поступила информация о готовящемся на Украине государственном перевороте, который якобы запланирован на 1 декабря. По его словам, люди из Украины и России обсуждают участие Ахметова в данных событиях с привлечением миллиарда долларов.

В тот же день Зеленский вступил в словесный конфликт с журналистом Юрием Бутусовым в ходе пресс-марафона. Тактика главы государства, как уверен последний, заключается в том, чтобы оболгать людей, а затем «весело уйти».

Зеленский должен прийти на допрос к следователю по делу о захвате бойцов ЧВК «Вагнер», добавил Бутусов. Украинский лидер в свою очередь обвинил Бутусова в работе на олигарха Игоря Коломойского. Зеленский напомнил, что был в нормальных отношениях с журналистом, когда стал президентом.