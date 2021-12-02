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Болдуина обвинили в наигранности после слов об инциденте на съемочной площадке

Дарья Чентаева

Общество
Болдуина обвинили в наигранности после слов об инциденте на съемочной площадке
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Пользователи социальных сетей обвинили американского актера Алека Болдуина в наигранности после того, как он рассказал в интервью, что не нажимал на спусковой крючок пистолета в момент трагедии.

1 декабря Алек Болдуин в опубликованном фрагменте интервью телеканалу ABC заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор фильма «Раст».

— Алек Болдуин, похоже, проделал чертовски хорошую актерскую работу, — написал в Twitter американский писатель Ник Адамс.

В свое очередь известный стример Райан Гутьеррес сказал, что поведение Болдуина — это его самая противоречивая роль.

Инцидент с участием Болдуина произошел 22 октября из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, врачи не смогли ее спасти.

Болдуин добровольно пошел в отделение полиции и рассказал следователям о случившемся. Его допросили сотрудники управления шерифа округа Санта-Фе, после чего отпустили.

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