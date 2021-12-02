Лавров допустил участие США в «нормандском формате» по Донбассу

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США намерены использовать двусторонние возможности по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 2 декабря.

— И тем не менее мы считаем, что можно использовать их возможности, учитывая, что именно они оказывают решающее влияние на киевский режим. При этом они говорят, что они не претендуют на подрыв или расширение «нормандского формата», но хотели бы свои двусторонние возможности в контактах с участниками процесса использовать, — рассказал министр.

Москва не против этого, но сторонам следует договориться об основах взаимодействия, уточнил он. Ими могут быть лишь Минские соглашения, приводит слова Лаврова РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.