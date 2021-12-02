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Саммит научных центров в сфере здравоохранения завершился в Москве

Иван Юминов

Общество
Саммит научных центров в сфере здравоохранения завершился в Москве
Фото: Unsplash

Первый Интеграционный саммит научных центров мирового уровня в сфере здравоохранения (НЦМУ) завершился в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава в четверг, 2 декабря.

— Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева выступила перед участниками форума с докладом «Национальный центр мирового уровня персонализированной медицины эндокринных заболеваний». Участникам Интеграционного саммита была представлена актуальная статистика, касающаяся распространенности в Российской Федерации социально значимых эндокринопатий, — говорится в сообщении.

По данным Международной федерации диабета, в 2021 году в мире насчитывается более 537 миллионов взрослых пациентов с сахарным диабетом, из них в России — 7,39 миллиона. Для детского возраста заболеваемость сахарным диабетом в России составляет 3,3 случая на тысячу детей.

Заболевания щитовидной железы поражают 18,57 процента женщин и 13,08 процента мужчин. Ежегодно в мире происходит более 2,7 миллиона переломов бедра по причине остеопороза.

При этом первичный гиперпаратиреоз диагностируется от одного до семи человек в когорте тысячи взрослых людей. В выборке синдромов множественных эндокринных неоплазий встречаются два-три человека из 100 тысяч, а врожденный гиперинсулинизм поражает одного новорожденного из 30–50 тысяч.

Ситуация с распространением в России заболеваний эндокринного профиля потребовала создания масштабируемого научно-технологического фундамента в парадигме перехода к персонализированному лечению эндокринопатий, подчеркнула Мокрышева. Масштабная трансформация модели медицинской помощи, по ее словам, сопряжена с достижением трех взаимосвязанных между собой целей.

Они включают в себя, в частности, создание аналитической системы прогнозирования развития осложнений и исходов течения эндокринных заболеваний с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ) и анализа Big Data. Кроме того, задачей является разработка технологий для ранней персонализированной диагностики и профилактики эндокринных и онкоэндокринных заболеваний на основе комплекса клинических, иммунологических, геномных, метаболомных, протеомных данных.

Еще одной целью является создание прогрессивных методов терапии орфанных эндокринных и онкоэндокринных заболеваний на основе современных генетических, клеточных и радионуклидных технологий. Данный переход к персонализированной, профилактической медицине в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава осуществляется с начала 2000-х годов.

Его основу составляет кадровый потенциал — в штате НЦМУ трудится 89 научных сотрудников, девять профессоров-исследователей и преподавателей, 15 аспирантов, а также 26 вспомогательных сотрудников. Организационно-структурно НЦМУ представлен 13 функциональными лабораториями.

Как ожидается, к 2025 году лабораторный комплекс прирастет новыми подразделениями, количество функциональных отделов достигнет 15. При этом штат НЦМУ, соответственно, расширится до 270 научных сотрудников, 55 профессоров и преподавателей, 70 аспирантов.

В числе ключевых показателей 2021 года Мокрышева отметила выход на системную оценку качества и анализа имеющихся в биобанке образцов, создание системы и способа автоматизации набора коллекций биообразцов, а также методики и протоколов культивирования и хранения живых органоидов из опухолей эндокринных желез.

В ближайшее пятилетие центру, как уточнила она, предстоит создать уникальный биобанк образцов тканей эндокринной системы человека, организовать опытное производство живых органоидов, разработать новый набор персонализированных медицинских услуг для пациентов, а также создать базу РНК-маркеров для дифференциальной диагностики онкоэндокринопатий.

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