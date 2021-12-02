Движение поездов восстановили на Рижском направлении МЖД

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Рижское направление Московской железной дороги, станция Тушино Карта всех событий

Движение поездов по двум путям восстановлено на участке между станциями Красный Балтиец и Тушинская после инцидента с человеком на путях. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК в четверг, 2 декабря.

— Машинист сделал все, чтобы предотвратить наезд — применил экстренное торможение, подал светозвуковые сигналы. Но расстояние, к сожалению, было недостаточным, — говорится в сообщении.

После этого на место инцидента была вызвана скорая помощь и правоохранители, а на это время движение в сторону Москвы было приостановлено. Диспетчеры, как уточняется, по возможности пропускали поезда по встречному направлению.

При этом часть рейсов во избежание скопления поездов отменили. Пассажиры, ожидавшие поезд на станции Каланчевская, смогли отправиться с Курского вокзала в сторону Подольска.

2 декабря в Дептрансе Москвы сообщили, что станциям МЦД-2 Волоколамская и Пенягино исполнилось два года. За это время пассажиропоток здесь увеличился в четыре раза.

В ведомстве отметили, что до открытия участка диаметра жители района Павшинская Пойма доезжали до станции метрополитена «Мякинино» или станции МЦД-2 Павшино на автобусе. Теперь для горожан доступна станция наземного метро в пешей доступности.