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Следователи окончили расследование дела о телефонном мошенничестве в Самаре

Юлия Курганова

Происшествия
Следователи окончили расследование дела о телефонном мошенничестве в Самаре
Фото: СК РФ

Следователи окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении подозреваемых в организации преступного сообщества и участии в нем. Об этом сообщается в четверг, 2 декабря, на сайте МВД России.

В ходе предварительного расследования установлено, что в 2018 году жители Самары вошли в преступное сообщество в качестве организатора, руководителей структурных подразделений и рядовых участников. Злоумышленники с использованием технических и программных средств, в том числе интернет-мессенджеров, от имени кредитных организаций рассылали сообщения.

Абоненты мобильной связи получали заведомо ложную информацию о том, что с принадлежащей им банковской карты в интернет-магазине была совершена покупка. Для ее отмены предлагалось созвониться с сотрудником банка по номеру, который находился в распоряжении участников криминального бизнеса. Введенные в заблуждение россияне звонили мошенникам и в ходе общения передавали им конфиденциальные данные своих карт и другие сведения. С помощью данной информации фигуранты похищали средства с банковских счетов потерпевших.

В целях конспирации соучастники арендовали в Самаре пять квартир для организации кол-центров, использовали для сокрытия своего местонахождения спецтехнику, платежные сим-карты, оформленные на подставных лиц, периодически меняли используемые средства связи.

Установлено, что с марта 2018 по март 2019 года участниками преступного сообщества было совершено 49 краж денежных средств с банковских счетов граждан на сумму более 3,5 миллиона рублей.

Подозреваемых задержали в 2019 году в Самаре по местам жительства и в колл-центрах. Им предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 158, 210 и 272 УК РФ и заключили под стражу.

В настоящее время расследование в отношении восьми фигурантов завершено, дело направят в суд.

Интернет-мошенник обокрал мужчину с помощью номера телефона своей бабушки. В Павловском Посаде полицейские задержали ранее судимого 21-летнего жителя Архангельской области, который подозревается в интернет-мошенничестве. Подозреваемый нашел в Сети объявление о продаже автомобильных колес. Затем он связался с продавцом и заявил, что готов купить товар через сервис безопасной сделки. При этом ссылку на этот сервис злоумышленник прислал продавцу в мессенджер. Продавец колес перешел по ссылке, которая вела на подложный сайт.

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