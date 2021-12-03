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Могила с телевизором, показывающим видео, появилась в Новосибирске

Юлия Курганова

Общество
Могила с телевизором, показывающим видео, появилась в Новосибирске
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Цифровой могильный памятник впервые появился в Новосибирске. В мемориальную плиту вмонтировали жидкокристаллический экран, который показывает видео об умершем человеке.

Дизайнер-архитектор Новосибирского крематория Павел Бабкин пояснил, что цифровой памятник необходим для сохранения памяти об усопшем. Например, если привести детей на место захоронения бабушки или дедушки, то им можно показать, какими их родные были при жизни.

— Если раньше мы смотрели на потрет, который выгравирован на плите, то теперь мы можем наблюдать полноценную цветную картинку с движениями, — отметил он.

Склеп спроектировал инженер-конструктор из Набережных Челнов Марсель Мухаметшин, который помог новосибирцам воплотить в жизнь данный проект, сообщается на сайте «Сиб.фм».

Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснял, почему в России не хватает кладбищ и крематориев. В России стал набирать популярность такой способ захоронения, как кремация. Например, в столице доля кремации дошла до 73 процентов от общего числа траурных церемоний. Об особенностях рынка, его проблемах и о том, как их решать, рассказали эксперты.

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