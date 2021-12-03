«Всегда об этом мечтала»: Агата Муцениеце хочет взять ребенка из детского дома

Фото: instagram/agataagata

Российская актриса Агата Муцениеце призналась, что хотела бы взять ребенка из детского дома. Об этом она рассказала в одном из выпусков своего YouTube-шоу.

— Я всегда об этом мечтала, насмотревшись на Анджелину Джоли с приемными детьми. Мне казалось, что я обязательно возьму чернокожего ребенка. Чтобы у нас в семье было как можно больше разных детей, чтобы объединить народы. Меня эта мысль еще не покинула, — заявила звезда.

До этого актриса признавалась, что считает такой поступок слишком серьезным и ответственным шагом. Именно поэтому в браке со своим бывшим мужем, актером Павлов Прилучным, девушка отказывалась от этой идеи. При этом ее бывший супруг был не против усыновить ребенка.

Теперь же, судя по всему, актриса вновь вернулась к этим мыслям, однако ее до сих пор беспокоит перспектива остаться одной из-за опыта распавшегося брака.

В 2011 году Муцениеце тайно вышла замуж за своего коллегу по сериалу «Закрытая школа» Павла Прилучного. В браке у них родились двое детей Тимофей и Мия. Однако весной 2020 года супруги развелись. СМИ утверждали, что незадолго до размолвки актер якобы был уличен в физической агрессии по отношению к Муцениеце.

В четверг, 11 ноября, Агата Муцениеце высказалась о бывшем супруге Павле Прилучном. Артистка сообщила, что готова сняться с ним в одном фильме.