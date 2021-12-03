Наталья Сергунина: Чемпионат России по кибатлетике пройдет в Москве 6 и 7 декабря

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В понедельник и вторник, 6 и 7 декабря, в столице состоится чемпионат России по кибатлетике — первенстве среди людей с особенностями здоровья, которые применяют ассистивные технологии. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, участники соревнования будут на скорость проходить трассы с использованием разработок московских инноваторов: бионических протезов рук и ног, экзоскелетов, колясок с электроприводом и нейроинтерфейсов.

— Ассистивные технологии активно развиваются, и у московских разработчиков уже есть проекты, доказавшие свою эффективность, в том числе на соревнованиях по кибатлетике. Это социально значимое направление, которое еще раз демонстрирует, как технологичные решения повышают качество жизни. На чемпионат в Москву приедут участники из 30 регионов. Желаем каждому успешно выступить и порадовать своих болельщиков! — сказала Сергунина.

Соревнования можно будет смотреть онлайн — трансляция доступна в аккаунте союза «Кибатлетика» в соцсети «ВКонтакте» и на портале cybathletics.ru. Отборочные старты состоятся 6 декабря, а 7 декабря пройдут полуфиналы и финалы.

Также на площадке чемпионата будет работать студия технологического нетворкинга Future.Lab, где спортсмены, ученые, популяризаторы науки и представители органов власти обсудят, как инновации меняют повседневную жизнь.

Отмечается, что создатели ассистивных технологий в Москве могут рассчитывать на поддержку города. Например, в прошлом году производителя электрических приставок для инвалидных кресел отметили премией мэра Москвы «Новатор Москвы».

1 декабря сервис «Новые возможности» начал работать в пилотном режиме в Москве. Он призван помочь москвичам, нуждающимся в протезах, получить индивидуальное сопровождение в период реабилитации.

2 декабря Наталья Сергунина анонсировала чемпионат по автомоделированию на ВДНХ. Юношеские команды представят 4 декабря радиоуправляемые модели автомобилей на водородном топливе в ходе международных соревнований Horizon Hydrogen Grand Prix H2GP.