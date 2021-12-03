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Более 17 тысяч повторных нарушений масочного режима зафиксировали в метро Москвы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Более 17 тысяч повторных нарушений масочного режима зафиксировали в метро Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Свыше 17 тысяч пассажиров столичного метрополитена повторно проигнорировали требования масочного режима с начала 2021 года. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что некоторые пользователи подземки нарушали эпидемиологические правила от двух до 13 раз.

— Несмотря на рост числа сознательных граждан, есть пассажиры, которые не просто «забывали» надеть маску в транспорте, но делали это регулярно. Некоторые нарушали меры безопасности до 13 раз. Мы призываем пассажиров носить маски, уважать друг друга и не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих, — заявил глава ГКУ.

Владислав Султанов добавил, что контролеры в метро Москвы выписывают штрафы в том случае, если пассажир без маски или если она не закрывает органы дыхания.

— Ношение масок является обязательным на всей территории транспортного комплекса Москвы. Это вынужденная необходимость, которая направлена на поддержание безопасной среды в транспорте и сдерживание распространения коронавирусной инфекции, — напомнил он.

2 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число больных коронавирусной инфекцией снижается в столичных медицинских учреждениях. По его словам, в последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в столице стабилизировалась. Однако дальнейшие сценарии по коронавирусу будут ясны еще через семь дней.

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