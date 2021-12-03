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Политолог прокомментировал обвинения Украины в адрес замглавкома Тихоокеанским флотом РФ

Ирина Игнатенко

Политика
Политолог прокомментировал обвинения Украины в адрес замглавкома Тихоокеанским флотом РФ
Фото: president.gov.ua

Политолог Иван Скориков прокомментировал решение властей Украины привлечь к суду замкомандующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского за «госизмену».

Обвинения Березовскому предъявлены за то, что тот не стал выполнять приказы Киева в 2014 году, после госпереворота на Украине.

— Конечно, это выглядит смешно. То, что спустя семь лет вспомнили о так называемом предателе, который не бросил флот в Крыму. И правильно поступил в той ситуации после государственного переворота на Украине, — отметил Скориков в комментарии «Царьграду».

По его словам, Украина пытается запугать российских высокопоставленных чиновников и офицеров, угрожая ограничить им свободу передвижения. Подобные громкие заявления, по мнению политолога, делаются для достижения устрашающего информационного эффекта.

Он добавил, что в действительности у Украины нет никакой возможности задержать русского вице-адмирала.

1 декабря стало известно, что прокуратура Автономной Республики Крым, созданная на Украине, обвинила заместителя командующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского в «госизмене» и «создании и руководстве преступной организацией». Соответствующее заявление прокуратура направила в суд.

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