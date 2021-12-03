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4 декабря отмечается большой церковный праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник основан на том, что родители Марии — святая Анна и святой Иоаким — обещали посвятить своего ребенка Богу. Когда девочке исполнилось три года, ее привели в Иерусалимский храм. Здесь она и жила до своего обручения с праведным Иосифом. В Православной церкви праздник относят к числу двунадесятых (12 важнейших после Пасхи праздников в православии).

Введение в календарном цикле русского народа замыкает осенний сезон праздников и открывает зимний. На Руси люди связывали этот праздник с бытовыми и повседневными печалями и радостями.

В этот день запрещается стирать, копать, заниматься работой, связанной с трением и битьем, убирать в доме. Как и в другие церковные праздники, нельзя сквернословить, ругаться, обсуждать других, а также лучше не давать в долг. Можно ходить по гостям или приглашать близких людей к себе в дом.

Считалось, что до этого дня можно копать землю, а после уже нельзя до самой весны. Поэтому женщины до наступления праздника запасались глиной. Этот большой церковный праздник приходится на Рождественский пост, поэтому постящимся людям 4 декабря можно употреблять рыбу.

Приметы погоды:

Если в этот день выпало много снега, зима будет снежной и морозной.

Хорошо, если 4 декабря морозный и солнечный день — значит, зима будет мягкая и относительно теплая.

Издалека слышно колокольный звон — к похолоданию. Если колокольный звон глухой, то надвигается снегопад.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря

Именины отмечают: Ада, Алексей, Владимир, Николай, Павел.