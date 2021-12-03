Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Что запрещено делать в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Что запрещено делать в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря
Фото: Pexels

4 декабря отмечается большой церковный праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник основан на том, что родители Марии — святая Анна и святой Иоаким — обещали посвятить своего ребенка Богу. Когда девочке исполнилось три года, ее привели в Иерусалимский храм. Здесь она и жила до своего обручения с праведным Иосифом. В Православной церкви праздник относят к числу двунадесятых (12 важнейших после Пасхи праздников в православии).

Введение в календарном цикле русского народа замыкает осенний сезон праздников и открывает зимний. На Руси люди связывали этот праздник с бытовыми и повседневными печалями и радостями.

В этот день запрещается стирать, копать, заниматься работой, связанной с трением и битьем, убирать в доме. Как и в другие церковные праздники, нельзя сквернословить, ругаться, обсуждать других, а также лучше не давать в долг. Можно ходить по гостям или приглашать близких людей к себе в дом.

Считалось, что до этого дня можно копать землю, а после уже нельзя до самой весны. Поэтому женщины до наступления праздника запасались глиной. Этот большой церковный праздник приходится на Рождественский пост, поэтому постящимся людям 4 декабря можно употреблять рыбу.

Приметы погоды:

Если в этот день выпало много снега, зима будет снежной и морозной.

Хорошо, если 4 декабря морозный и солнечный день — значит, зима будет мягкая и относительно теплая.

Издалека слышно колокольный звон — к похолоданию. Если колокольный звон глухой, то надвигается снегопад.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря

Именины отмечают: Ада, Алексей, Владимир, Николай, Павел.

Читайте также:
вера в приметы приметы в быту народный календарь
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте