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Сенатор Климов объяснил задержку одобрения «Спутника V» в Евросоюзе

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Сенатор Климов объяснил задержку одобрения «Спутника V» в Евросоюзе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Через бюрократические препятствия одобрения вакцины можно было бы перешагнуть, если бы у Евросоюза была политическая воля. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он отметил, что бюрократически преграды для регистрации действительно имеются из-за того, что в России и Европе разные стандарты и протоколы. Но процесс можно было бы ускорить.

— Можно было бы через все это перешагнуть, если бы была политическая воля. Европа намерена сдерживать Россию везде и всюду, часто даже вопреки собственным интересам стран, входящих в ЕС, — заявил сенатор в комментарии НСН.

Сенатор также подчеркнул, что эффективность российских вакцин доказана результатами многочисленных исследований. Это понимают отдельные страны, которые уже одобрили ввоз «Спутника V». Специалист подчеркнул, что не видит никаких медицинских препятствий к этому.

До этого инфекционист Георгий Викулов рассказал, когда «Спутник V» признают за рубежом. По его мнению, чтобы «Спутник V» приняли в Европе, нужно разрешить зарубежные вакцины в России.

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