Дарвиновский музей пригласил на познавательную программу «Гимн палеоарту»

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Россия, Москва, улица Вавилова, 57 Карта всех событий

Государственный Дарвиновский музей 5 декабря приглашает взрослых и детей на познавательно-развлекательную программу «Гимн палеоарту».

Палеоарт — самый научный жанр в искусстве, существующий столько, сколько люди изучают ископаемые находки и пытаются восстановить облик древнего мира.

На празднике гостям музея напомнят о выставке «Русский палеоарт». Блеснуть эрудицией в викторине «Тайны далекого прошлого» смогут все желающие — над вопросами придется поразмыслить и детям, и взрослым.

Юные посетители почувствуют себя настоящими учеными в игровой паузе «Палеонтолог за работой». Они не только самостоятельно проведут раскопки, но и постараются проявить фантазию и воссоздать облик древнего животного.

После завершения программы все приглашаются на мастер-класс по составлению коллажей.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

В музее «Садовое кольцо» с 3 декабря работает выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Посетители увидят акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

А Дарвиновский музей покажет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, старинные гравюры и фотографии.