Стоматолог объяснила, что опасно делать после удаления зуба

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Стоматолог-ортодонт Карина Латышева объяснила, какие правила стоит соблюдать после хирургической операции в полости рта, например, удаления зуба.

— Первые два–три часа воздержитесь от приема пищи: вы продолжаете находиться под действием анестезии и можете надкусить и травмировать щеку или губу, — предупреждает специалист.

Спустя некоторое время можно будет употребить мягкую пищу. При этом слишком горячая, сладкая и острая еда, а также такие твердые продукты, как орешки, сухари, морковь, стоит исключить из рациона. Это может привести к травмированию лунки в области удаленного зуба и к различным инфекциям. Стоит отдать предпочтение обычной воде вместо газировок и сладких напитков.

— Важно не собирать в месте удаления зуба налет: он может спровоцировать воспаление, и, как следствие, заживление раны затянется. Поэтому не меняем режим и продолжаем тщательно чистить зубы два раза в день, применяя слегка щадящий режим в этой области, — сообщает врач в беседе с Пятым каналом.

Также стоматолог рекомендует заменить электронную щетку на обычную, которая будет иметь мягкие ворсинки. Следует промывать полость рта антисептическими средствами, мирамистином, в обязательном порядке 5–6 раз в день. Жидкость стоит задерживать во рту несколько минут, но не полоскать ею полость.

Еще одно правило после хирургического вмешательства в полость рта — не посещать баню и сауну, а также минимизировать физические нагрузки.

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