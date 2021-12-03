Выставка «Русский Константинополь» откроется в Музее Востока

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Россия, Москва, Никитский бульвар, 12Ас1 Карта всех событий

Государственный музей Востока представляет выставку «Русский Константинополь», инициатором проведения которой стал историк моды Александр Васильев. Экспозиция приурочена к годовщине «исхода» из России в конце 1920-х годов побежденной армии генерала Врангеля.

Посетители увидят более 100 экспонатов, которые расскажут о встрече на берегах Босфора двух культур, обогатившей оба народа и оставившей долгий след в жизни древнего города и памяти русских эмигрантов первой волны.

В первом зале гости музея увидят образ Турции, какой ее могли увидеть сошедшие с кораблей эмигранты. Среди экспонатов — инкрустированная мебель, металлическая и керамическая утварь, декорированная одежда, ковры, вышивки, традиционная обувь. Посетители смогут увидеть повседневные и нарядные платья тех лет — из хлопка и сатина, шифона и бархата, расшитые бисером, стеклярусом, пайетками, украшенные узорной тесьмой и мехом.

В экспозиции показана жизнь творческой части эмиграции и новшества, принесенные приезжими в бытовую культуру Константинополя. Экспонатами этой части выставки стали картины русских художников, фотографии, печатные издания, документы.

Выставка открыта с 17 декабря по 23 февраля 2022 года, сообщается на сайте музея.