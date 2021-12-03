Названа предполагаемая причина дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 76 Карта всех событий

Пострадавший в результате стрельбы в центре Москвы таксист «поджимал» своего оппонента. Это и стало причиной конфликта между ним и водителем Cadillac. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, учинивший стрельбу водитель Cadillac по имени Дмитрий М. остановил свою машину на дороге. Стоявший перед ним автомобиль такси начал откатываться назад и «поджимать» его. Тогда Дмитрий вышел разобраться с таксистом — началась драка, в ходе которой Дмитрий достал травматический пистолет и открыл огонь по своему оппоненту.

В пресс-службе ГУ МВД «ВМ» сообщили, что водитель Cadillac был задержан на месте происшествия.

— Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — заключили в ведомстве.

Стрельба в Москве

Днем 3 декабря в центре столицы произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из его участников открыл стрельбу из пневматического оружия. Один человек пострадал.

По данным МВД, инцидент произошел на рядом с домом № 76 на Большой Грузинской улице. Водитель автомобиля Cadillac повздорил с таксистом, в какой-то момент он достал травмат и выстрелил в своего оппонента. После этого стрелок с места происшествия скрылся.